NHL free agency got underway at the beginning of this week and after a busy first day of the post season, here at Sportslens we are on hand to give a roundup of all the moves so far.

NHL Moves In Free Agency Day 1

See below for every deal made on day one of the NHL free agency window which opened on July 1st.

ANAHEIM DUCKS

Signed: Leason, Vaakanainen

BOSTON BRUINS

Signed: Lindholm, Zadorov, Jones, Tufte, Koepke, Oesterle, Sweezey, Viel

BUFFALO SABRES

Signed: Zucker, Gilbert, Aube-Kubel, Bryson, Lafferety

CALGARY FLAMES

Signed: Mantha, Bean, Lomberg, Cooley

CAROLINA HURRICANES

Signed: Carrier, Martinook, Walker, Jost, Robinson, Gostisbehere

CHICAGO BLACKHAWKS

Signed: Teravainen, Maroon, Brossoit, Martinez, Brodie

COLORADO AVALANCHE

Signed: Drouin, DeHaan, Kiviranta, MacDonald, Rosen, Kelly

COLUMBUS BLUE JACKETS

Signed: Monahan

DALLAS STARS

Signed: Lyubushkin, Duchene, DeSmith, Lundkvist, Steel, Hughes, Dumba, Lind, Capobianco, Brendan Smith

DETROIT RED WINGS

Signed: Talbot, Fischer, Lagesson, Campbell, Gustafsson

EDMONTON OILERS

Signed: C. Brown, Arvidsson, Perry, J. Brown, Hamblin, Hoefenmayer, C. Carrick, Delia, Skinner, Stecher, Henrique, Janmark.

FLORIDA PANTHERS

Signed: Kulikov, Nosek, Asplund, Greer, Boqvist, Driedger

LOS ANGELES KINGS

Signed: Foegele, Edmundson, Copley, Lewis, Malott, Madden, Studnicka, Gawdin, Walsh

MINNESOTA WILD

Signed: Trenin, Boyd, Cecconi, Crotty, Gaunce, Grosenick, Johnson, Jones, Shore

MONTREAL CANADIENS

Signed: Barre-Boulet

NASHVILLE PREDATORS

Signed: Carrier, Wedgewood, Hinostroza, Stamkos, Marchessault, Skjei

NEW JERSEY DEVILS

Signed: Pesce, Dillon, Noesen, Hardman, White

NEW YORK ISLANDERS

Signed: Duclair, Reilly

NEW YORK RANGERS

Signed: Carrick

OTTAWA SENATORS

Signed: Amadio, Pilon, Davies, Gregor

PHILADELPHIA FLYERS

Signed: Johnson

PITTSBURGH PENGUINS

Signed: Shea, Hollowell, Clurman, Imama, Benstrom, Lizotte, Beauvillier, Grzelcyk

SAN JOSE SHARKS

Signed: Toffoli, Wennberg

SEATTLE KRAKEN

Signed: Montour, Stephenson, Biro, Meyers, Stephens, Brouillard, Lajoie

ST. LOUIS BLUES

Signed: Kapanen

TAMPA BAY LIGHTNING

Signed: Girgensons, Paquette-Bisson, Pouliot, Santini, Ylönen

TORONTO MAPLE LEAFS

Signed: Tanev, Ekman-Larsson, Domi

UTAH HOCKEY CLUB

Signed: Cole, Stenlund

VANCOUVER CANUCKS

Signed: DeBrusk, Forbort, Heinen, Sherwood, Smith, Desharnais, Patera

VEGAS GOLDEN KNIGHTS

Signed: Samsonov, Dorofeyev, Korczak

WASHINGTON CAPITALS

Signed: Roy, Duhaime, Raddysh, McMichael

WINNIPEG JETS

Signed: Kahkonen, Comrie, Miller