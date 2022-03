Manchester Derby: Manchester City vs Manchester United head to head record

Manchester City and Manchester United will lock horns at the Ettihad at the weekend and the home side seem to have the upper hand.

In spite of the sheer gulf in quality between the two Manchester rivals, the Manchester Derby can be quite a spectacle…..or at least for the most part.

This is an affair where normally form and quality doesn’t always define the outcome at the end of 90 minutes. However, it is fair to say that in recent times, it is the Blue side of Manchester that has come with the goods with their illustrious neighbors following one period of turbulence with another.

Manchester City vs Manchester United head to head record

In the Premier League, Manchester City have a great chance of doing a domestic double over their bitter rivals. Pep Guardiola’s men won 2-0 at the Ettihad. However, the last time these two sides played at the Ettihad, it was the Red Devils who won by the same scoreline.

Of course, history does play a role. In the 186 games played between the two sides, Manchester City have won 56 games while United have won 77. Clearly, the Citizens are some way off in this regard. 53 games have ended in draws so you never know what could happen at the weekend.

Manchester City v Manchester United first ever game

The first time these two sides met was in October 1891. At that time, Manchester City were known as Ardwick and Manchester United used to go by the name of Newton Heath. The boys from Newton won the FA Cup game 5-1.

Manchester City vs Manchester United head to head record – all previous Manchester Derby results

Here’s a complete list of Manchester City vs Manchester United results from all competitions.

03 Oct 1891 Ardwick v Manchester United 1-5 FA Cup

03 Nov 1894 Manchester City v Newton Heath 2-5 League Division Two

05 Jan 1895 Newton Heath v Manchester City 4-1 League Division Two

05 Oct 1895 Newton Heath v Manchester City 1-1 League Division Two

07 Dec 1895 Manchester City v Newton Heath 2-1 League Division Two

03 Oct 1896 Manchester City v Newton Heath 0-0 League Division Two

25 Dec 1896 Newton Heath v Manchester City 2-1 League Division Two

16 Oct 1897 Newton Heath v Manchester City 1-1 League Division Two

25 Dec 1897 Manchester City v Newton Heath 0-1 League Division Two

10 Sep 1898 Newton Heath v Manchester City 3-0 League Division Two

26 Dec 1898 Manchester City v Newton Heath 4-0 League Division Two

25 Dec 1902 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division Two

10 Apr 1903 Manchester City v Manchester United 0-2 League Division Two

01 Dec 1906 Manchester City v Manchester United 3-0 League Division One

06 Apr 1907 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

21 Dec 1907 Manchester United v Manchester City 3-1 League Division One

18 Apr 1908 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

19 Sep 1908 Manchester City v Manchester United 1-2 League Division One

23 Jan 1909 Manchester United v Manchester City 3-1 League Division One

17 Sep 1910 Manchester United v Manchester City 2-1 League Division One

21 Jan 1911 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

02 Sep 1911 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

30 Dec 1911 Manchester United v Manchester City 0-0 League Division One

07 Sep 1912 Manchester United v Manchester City 0-1 League Division One

28 Dec 1912 Manchester City v Manchester United 0-2 League Division One

06 Dec 1913 Manchester City v Manchester United 0-2 League Division One

11 Apr 1914 Manchester United v Manchester City 0-1 League Division One

05 Sep 1914 Manchester United v Manchester City 0-0 League Division One

02 Jan 1915 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

11 Oct 1919 Manchester City v Manchester United 3-3 League Division One

18 Oct 1919 Manchester United v Manchester City 1-0 League Division One

20 Nov 1920 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

27 Nov 1920 Manchester City v Manchester United 3-0 League Division One

22 Oct 1921 Manchester City v Manchester United 4-1 League Division One

29 Oct 1921 Manchester United v Manchester City 3-1 League Division One

12 Sep 1925 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

23 Jan 1926 Manchester United v Manchester City 1-6 League Division One

27 Mar 1926 Manchester City v Manchester United 3-0 FA Cup

01 Sep 1928 Manchester City v Manchester United 2-2 League Division One

05 Jan 1929 Manchester United v Manchester City 1-2 League Division One

05 Oct 1929 Manchester United v Manchester City 1-3 League Division One

08 Feb 1930 Manchester City v Manchester United 0-1 League Division One

04 Oct 1930 Manchester City v Manchester United 4-1 League Division One

07 Feb 1931 Manchester United v Manchester City 1-3 League Division One

12 Sep 1936 Manchester United v Manchester City 3-2 League Division One

09 Jan 1937 Manchester City v Manchester United 1-0 League Division One

20 Sep 1947 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

07 Apr 1948 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

11 Sep 1948 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

22 Jan 1949 Manchester United v Manchester City 0-0 League Division One

03 Sep 1949 Manchester United v Manchester City 2-1 League Division One

31 Dec 1949 Manchester City v Manchester United 1-2 League Division One

15 Sep 1951 Manchester City v Manchester United 1-2 League Division One

19 Jan 1952 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

30 Aug 1952 Manchester City v Manchester United 2-1 League Division One

03 Jan 1953 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

05 Sep 1953 Manchester City v Manchester United 2-0 League Division One

16 Jan 1954 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

25 Sep 1954 Manchester City v Manchester United 3-2 League Division One

29 Jan 1955 Manchester City v Manchester United 2-0 FA Cup

12 Feb 1955 Manchester United v Manchester City 0-5 League Division One

03 Sep 1955 Manchester City v Manchester United 1-0 League Division One

31 Dec 1955 Manchester United v Manchester City 2-1 League Division One

22 Sep 1956 Manchester United v Manchester City 2-0 League Division One

24 Oct 1956 Manchester City v Manchester United 0-1 FA Charity Shield

02 Feb 1957 Manchester City v Manchester United 2-4 League Division One

31 Aug 1957 Manchester United v Manchester City 4-1 League Division One

28 Dec 1957 Manchester City v Manchester United 2-2 League Division One

27 Sep 1958 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

14 Feb 1959 Manchester United v Manchester City 4-1 League Division One

19 Sep 1959 Manchester City v Manchester United 3-0 League Division One

06 Feb 1960 Manchester United v Manchester City 0-0 League Division One

31 Dec 1960 Manchester United v Manchester City 5-1 League Division One

04 Mar 1961 Manchester City v Manchester United 1-3 League Division One

23 Sep 1961 Manchester United v Manchester City 3-2 League Division One

10 Feb 1962 Manchester City v Manchester United 0-2 League Division One

15 Sep 1962 Manchester United v Manchester City 2-3 League Division One

15 May 1963 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

17 Sep 1966 Manchester United v Manchester City 1-0 League Division One

21 Jan 1967 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

30 Sep 1967 Manchester City v Manchester United 1-2 League Division One

27 Mar 1968 Manchester United v Manchester City 1-3 League Division One

17 Aug 1968 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

08 Mar 1969 Manchester United v Manchester City 0-1 League Division One

15 Nov 1969 Manchester City v Manchester United 4-0 League Division One

03 Dec 1969 Manchester City v Manchester United 2-1 League Cup

17 Dec 1969 Manchester United v Manchester City 2-2 League Cup

24 Jan 1970 Manchester United v Manchester City 3-0 FA Cup

28 Mar 1970 Manchester United v Manchester City 1-2 League Division One

12 Dec 1970 Manchester United v Manchester City 1-4 League Division One

05 May 1971 Manchester City v Manchester United 3-4 League Division One

06 Nov 1971 Manchester City v Manchester United 3-3 League Division One

12 Apr 1972 Manchester United v Manchester City 1-3 League Division One

18 Nov 1972 Manchester City v Manchester United 3-0 League Division One

21 Apr 1973 Manchester United v Manchester City 0-0 League Division One

13 Mar 1974 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

27 Apr 1974 Manchester United v Manchester City 0-1 League Division One

09 Oct 1974 Manchester United v Manchester City 1-0 League Cup

27 Sep 1975 Manchester City v Manchester United 2-2 League Division One

12 Nov 1975 Manchester City v Manchester United 4-0 League Cup

04 May 1976 Manchester United v Manchester City 2-0 League Division One

25 Sep 1976 Manchester City v Manchester United 1-3 League Division One

05 Mar 1977 Manchester United v Manchester City 3-1 League Division One

10 Sep 1977 Manchester City v Manchester United 3-1 League Division One

15 Mar 1978 Manchester United v Manchester City 2-2 League Division One

30 Sep 1978 Manchester United v Manchester City 1-0 League Division One

10 Feb 1979 Manchester City v Manchester United 0-3 League Division One

10 Nov 1979 Manchester City v Manchester United 2-0 League Division One

22 Mar 1980 Manchester United v Manchester City 1-0 League Division One

27 Sep 1980 Manchester United v Manchester City 2-2 League Division One

21 Feb 1981 Manchester City v Manchester United 1-0 League Division One

10 Oct 1981 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

27 Feb 1982 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

23 Oct 1982 Manchester United v Manchester City 2-2 League Division One

05 Mar 1983 Manchester City v Manchester United 1-2 League Division One

14 Sep 1985 Manchester City v Manchester United 0-3 League Division One

22 Mar 1986 Manchester United v Manchester City 2-2 League Division One

26 Oct 1986 Manchester City v Manchester United 1-1 League Division One

10 Jan 1987 Manchester United v Manchester City 1-0 FA Cup

07 Mar 1987 Manchester United v Manchester City 2-0 League Division One

23 Sep 1989 Manchester City v Manchester United 5-1 League Division One

03 Feb 1990 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

27 Oct 1990 Manchester City v Manchester United 3-3 League Division One

04 May 1991 Manchester United v Manchester City 1-0 League Division One

16 Nov 1991 Manchester City v Manchester United 0-0 League Division One

07 Apr 1992 Manchester United v Manchester City 1-1 League Division One

06 Dec 1992 Manchester United v Manchester City 2-1 Premier League

20 Mar 1993 Manchester City v Manchester United 1-1 Premier League

07 Nov 1993 Manchester City v Manchester United 2-3 Premier League

23 Apr 1994 Manchester United v Manchester City 2-0 Premier League

10 Nov 1994 Manchester United v Manchester City 5-0 Premier League

11 Feb 1995 Manchester City v Manchester United 0-3 Premier League

14 Oct 1995 Manchester United v Manchester City 1-0 Premier League

18 Feb 1996 Manchester United v Manchester City 2-1 FA Cup

06 Apr 1996 Manchester City v Manchester United 2-3 Premier League

18 Nov 2000 Manchester City v Manchester United 0-1 Premier League

21 Apr 2001 Manchester United v Manchester City 1-1 Premier League

09 Nov 2002 Manchester City v Manchester United 3-1 Premier League

09 Feb 2003 Manchester United v Manchester City 1-1 Premier League

13 Dec 2003 Manchester United v Manchester City 3-1 Premier League

14 Feb 2004 Manchester United v Manchester City 4-2 FA Cup

14 Mar 2004 Manchester City v Manchester United 4-1 Premier League

07 Nov 2004 Manchester United v Manchester City 0-0 Premier League

13 Feb 2005 Manchester City v Manchester United 0-2 Premier League

10 Sep 2005 Manchester United v Manchester City 1-1 Premier League

14 Jan 2006 Manchester City v Manchester United 3-1 Premier League

09 Dec 2006 Manchester United v Manchester City 3-1 Premier League

05 May 2007 Manchester City v Manchester United 0-1 Premier League

19 Aug 2007 Manchester City v Manchester United 1-0 Premier League

10 Feb 2008 Manchester United v Manchester City 1-2 Premier League

30 Nov 2008 Manchester City v Manchester United 0-1 Premier League

10 May 2009 Manchester United v Manchester City 2-0 Premier League

20 Sep 2009 Manchester United v Manchester City 4-3 Premier League

19 Jan 2010 Manchester City v Manchester United 2-1 League Cup

27 Jan 2010 Manchester United v Manchester City 3-1 League Cup

17 Apr 2010 Manchester City v Manchester United 0-1 Premier League

10 Nov 2010 Manchester City v Manchester United 0-0 Premier League

12 Feb 2011 Manchester United v Manchester City 2-1 Premier League

16 Apr 2011 Manchester City v Manchester United 1-0 FA Cup

07 Aug 2011 Manchester City v Manchester United 2-3 FA Community Shield

23 Oct 2011 Manchester United v Manchester City 1-6 Premier League

08 Jan 2012 Manchester City v Manchester United 2-3 FA Cup

30 Apr 2012 Manchester City v Manchester United 1-0 Premier League

09 Dec 2012 Manchester City v Manchester United 2-3 Premier League

08 Apr 2013 Manchester United v Manchester City 1-2 Premier League

22 Sep 2013 Manchester City v Manchester United 4-1 Premier League

25 Mar 2014 Manchester United v Manchester City 0-3 Premier League

02 Nov 2014 Manchester City v Manchester United 1-0 Premier League

12 Apr 2015 Manchester United v Manchester City 4-2 Premier League

25 Oct 2015 Manchester United v Manchester City 0-0 Premier League

20 Mar 2016 Manchester City v Manchester United 0-1 Premier League

10 Sep 2016 Manchester United v Manchester City 1-2 Premier League

26 Oct 2016 Manchester United v Manchester City 1-0 League Cup

27 Apr 2017 Manchester City v Manchester United 0-0 Premier League

10 Dec 2017 Manchester United v Manchester City 1-2 Premier League

07 Apr 2018 Manchester City v Manchester United 2-3 Premier League

11 Nov 2018 Manchester City v Manchester United 3-1 Premier League

24 Apr 2019 Manchester United v Manchester City 0-2 Premier League

07 Dec 2019 Manchester City v Manchester United 1-2 Premier League

07 Jan 2020 Manchester United v Manchester City 1-3 League Cup

29 Jan 2020 Manchester City v Manchester United 0-1 League Cup

08 Mar 2020 Manchester United v Manchester City 2-0 Premier League

12 Dec 2020 Manchester United v Manchester City 0-0 Premier League

06 Jan 2021 Manchester United v Manchester City 0-2 League Cup

07 Mar 2021 Manchester City v Manchester United 0-2 Premier League

06 Nov 2021 Manchester United v Manchester City 0-2 Premier League

Fancy a Man City vs Man United free bet?

Choose from our list of the best betting offers for Man City vs Man United free bets and claim by clicking the links.